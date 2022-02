Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina? L’indiscrezione e gli indizi

Silvio Berlusconi potrebbe sposarsi con Marta Fascina: a suggerirlo alcuni indizi e indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero, Silvio Berlusconi potrebbe sposarsi con la compagna Marta Fascina: dopo il bacio in tribuna a Monza, la vacanza in Svizzera e altri segnali di un rapporto sempre più stretto, non è escluso che i due possano presto fare l’annuncio e convolare a nozze.

Prima però, sempre stando alla stessa fonte, bisognerebbe vincere le resistenze dei figli.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano?

Il loro fidanzamento è ormai ufficiale da due anni e, durante la pandemia, i due hanno trascorso un lungo periodo insieme in Francia che ha permesso loro di solidificare e consolidare l’unione. Dapprima impiegata all’ufficio stampa del Milan e poi eletta alla Camera dei deputati nel 2018, la Fascina potrebbe così diventare la terza moglie dell’ex premier dopo Carla Dell’Oglio e Veronica Lario.