La vita di Silvio Berlusconi ha ispirato molti registi che hanno realizzato film, serie Tv e musical in cui si parlava in chiave critica o descrittiva delle esperienze del Cavaliere. Ecco allora alcuni titoli dedicati all’ex leader di Forza Italia deceduto oggi, 12 giugno 2023.

Silvio Berlusconi: tutti i film ispirati al Cavaliere

Il primo film che viene in mente quando si parla del Cavaliere è sicuramente “Loro“, capolavoro di Paolo Sorrentino del 2018 che narra fatti verosimili legati alla vita dell’ex premier italiano.

Poi c’è “Il Caimano“, diretto da Nanni Moretti ed uscito nel 2006. Il film ha ricevuto 14 nomination ai David di Donatello e ne ha vinti 6.

Tra le altre pellicole ricordiamo: “Belluscone. Una storia siciliana” (2014); “Viva Zapatero” (2005) e “Silvio Forever” (2011).

I documentari

Sulla vita di Silvio Berlusconi sono stati realizzati anche molti documentari come: “Videocrazy – Basta apparire“; “S.B. Io lo conoscevo bene“; “Quando c’era Berlusconi – Storia del periodo berlusconiano“; “My Way – Doc Berlusconi” e “Draquila – L’Italia che trema“.

Le serie Tv e i musical

Ben più nota, soprattutto tra i più giovani, è la serie Tv 1992, 1993 e 1994. Le tre stagioni raccontano l’ascesa politica di Silvio Berlusconi: dalla campagna elettorale al suo primo governo.

Infine c’è un musical su Silvio Berlusconi che si intitola: “Berlusconi – a New Musical“. Il debutto è avvenuto a Londra al teatro Southwark Playhouse Elephant e la regia è stata affidata a James Grieve.