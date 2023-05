Di certo ha doti eccezionali e Simmar Khurana a soli 6 anni è la più giovane sviluppatrice di videogame al mondo. La piccola è originaria di Beamsville, quartiere della cittadina di Lincoln in Ontario ed è diventata una leggenda del mondo dei videogiochi e dei social. I media spiegano che quella bambina canadese di 6 anni, la ha deciso di diventare una vera e propria sviluppatrice di videogame.

La più giovane sviluppatrice di videogame al mondo

Secondo quanto si apprende Simmar potrebbe addirittura aggiudicarsi il Guinness dei primati per l’età e le skill. Non più e non solo puro divertimento dunque per lei, ma anche creazione di un videogame utile “a tanti giocatori in erba”. Il primo videogame di Simmar si chiama “Healthy Food Challenge” ed insegna il valore del mangiare sano.

La sua creatura è “Healthy Food Challenge”

Ha detto la bambina: “Quando sono andata dal medico, mi hanno detto che avrei dovuto mangiare in modo sano, così ho deciso di creare un videogame sul cibo sano e sul cibo spazzatura”. E nel suo videogame ci sono due personaggi, in cui uno mangia solo cibo spazzatura prima di una gara, mentre l’altro mangia cibo sano. L’obiettivo è quello di scegliere il più “vincente”.