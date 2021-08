Simona Branchetti e il marito: “Perderlo è stata una ferita mortale”

Simona Branchetti ha svelato il dolore da lei provato a causa della separazione dal suo secondo marito.

La giornalista Simona Branchetti ha parlato della sua difficile separazione dal marito Carlo Longari e ha confessato il suo dispiacere per il loro addio.

Simona Branchetti: la separazione

L’approdo a Morning News servirà probabilmente a Simona Branchetti anche per non pensare agli ultimi mesi difficili dovuti alla sua separazione dall’avvocato Carlo Longari, con cui da poche settimane ha ufficializzato l’addio. “È stata una separazione drammatica.

che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”, ha dichiarato la giornalista, che ha ammesso di avere difficoltà a parlare della sua separazione dall’avvocato. I due erano convolati a nozze nel 2017, ma la relazione è definitivamente naufragata tra il 2019 e il 2020. Oggi Simona Branchetti sarebbe single.

Simona Branchetti: il primo matrimonio

Quello tra lei e Carlo Longari è stato il suo secondo matrimonio, mentre in precedenza Simona Branchetti è stata sposata con lo speaker radiofonico Federico Quaranta, con cui ha mantenuto buoni rapporti. Proprio Federico Quaranta le sarebbe stato vicino dopo il suo addio al secondo marito, di cui per adesso Simona Branchetti ha preferito non svelare le cause della separazione. Per quanto riguarda Federico Quaranta la conduttrice ha svelato invece di avere un buon rapporto non solo con lui, ma anche con la sua attuale compagna e con la loro bambina.

Simona Branchetti: la carriera tv

Simona Branchetti ha svelato di aver accettato il lavoro a Morning News rivoluzionando la propria vita in pochissimi giorni: in una sola settimana infatti la giornalista si sarebbe trasferita da Roma a Milano. “Ho cambiato la mia vita, nel giro di due giorni ho lasciato il mio lavoro al Tg e mi sono trasferita da Roma a Milano. È stata una proposta arrivata all’improvviso ed ho annullato anche le mie vacanze che avevo già programmato”, ha confessato, e ancora: “È impegnativo ma va bene così: fino a settembre mi dedicherò solo al lavoro anche perché non ho altre distrazioni.

Ho lasciato la mia città e sto in albergo da sola.” Il nuovo lavoro a Morning News la aiuterà a superare questo momento difficile dovuto al suo addio a Carlo Longari?