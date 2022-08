Simona Branchetti in vacanza con Andrea Ruggeri: la Falchi è un ricordo

Simona Branchetti pizzicata in vacanza con Andrea Ruggeri: cosa c'è tra la conduttrice di Morning News e l'ex di Anna Falchi?

Simona Branchetti e Andrea Ruggeri sono stati pizzicati in vacanza insieme a Manduria, in Puglia. La conduttrice di Morning News e il deputato di Forza Italia hanno una relazione oppure sono semplici amici? Entrambi sono ‘freschi’ di separazione, lei da Carlo Longari e lui da Anna Falchi.

Simona Branchetti e Andrea Ruggeri in vacanza insieme

Il settimanale Chi ha pizzicato insieme Simona Branchetti e Andrea Ruggeri. I due sono stati avvistati a Manduria, in Puglia, mentre si concedono una passeggiata in spiaggia, un bagno in acqua e, infine, un po’ di sana tintarella. E’ bene sottolineare subito che non sono stati immortalati né baci e né tantomeno slanci passionali. La stessa rivista di Alfonso Signorini sottolinea che i due potrebbero aver scelto di trascorrere le vacanze insieme perché accomunati dalla stessa ferita sul cuore.

Cosa c’è tra Simona e Andrea?

Sul settimanale Chi si legge:

“Simona Branchetti lo sta aiutando a ritrovare la serenità e il sorriso e a superare quindi la rottura con Anna Falchi. Attenzione, però, non stiamo parlando di un flirt estivo, piuttosto di un’amicizia tra due persone che sanno bene cosa significa affrontare il dolore della separazione, quando si è innamorati.”.

Pertanto, nessuna relazione in corso tra Simona e Andrea. I due sono semplici amici, che hanno vissuto recenti separazioni e si stanno facendo forza a vicenda.

Branchetti e Ruggieri accomunati dallo stesso dolore

Dopo la fine del matrimonio con il conduttore Federico Quaranta, la Branchetti si è risposata con l’avvocato Carlo Longari. Nel 2021, però, anche questa relazione è giunta al capolinea. “Una ferita mortale“, aveva rivelato la presentatrice di Morning News. La storia d’amore tra Andrea e Anna Falchi, invece, è finita dopo ben 11 anni insieme. E’ stata l’attrice, intervistata da Gente, a spiegare la rottura: