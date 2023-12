Simona Izzo contro Antonella Venditti: "Forte discussione anni fa, lui porta rancore"

Simona Izzo ha svelato alcuni retroscena sulla fine dei suoi rapporti con Antonello Venditti, padre di suo figlio Francesco.

Simona Izzo: la rottura con Antonello Venditti

Simona Izzo oggi è serena e felice accanto a Ricky Tognazzi ma, in passato, ha vissuto un’importante storia d’amore con Antonello Venditti con cui, da 7 anni, non parlerebbe più. Lei stessa ha svelato i retroscena sulla loro lite, e ha affermato: “Non abbiamo rapporti. Abbiamo discusso fortemente per il compleanno dei quarant’anni di mio figlio. Oggi ne ha quarantasette. Io penso che il compleanno di un figlio vada condiviso, Antonio invece voleva fare la festa da solo. Chissà. Forse ha del rancore. O più probabilmente un senso di colpa. Diciamo che è assolutamente colpa sua se la nostra storia è finita”, e ancora:

“Aveva un’altra che poi ha lasciato dopo che noi due ci eravamo lasciati. Molti mariti fanno così. Maurizio è arrivato subito dopo. Lui non lo annovero tra gli uomini della mia vita. Quelli sono soltanto mio figlio, Ricky, Antonio, e poi mio padre, Non è stata così incisiva la nostra storia. Lui è tra le persone della mia vita che ho conosciuto e a cui ho voluto bene. Diciamo che io e Maurizio ci siamo dati una mano a vicenda. Non riesco a parlare di una vera e propria relazione sentimentale. Io venivo da una separazione, lui era in un momento difficile della sua vita”. Antonello Venditti romperà il silenzio in merito alla questione? In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla sua lite con Simona Izzo.