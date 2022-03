Simona Ventura conduttrice di Ultima fermata: Maria De Filippi la richiama alla sua corte.

Ultima fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi, ha una conduttrice, o meglio voce narrante. Stiamo parlando di Simona Ventura, che torna alla corte della signora Costanzo dopo averla abbandonata per riapprodare tra le braccia di mamma Rai.

Simona Ventura è la conduttrice di Ultima fermata

Pronto al debutto, fissato per mercoledì 23 marzo su Canale 5, Ultima fermata ha una conduttrice. Non si tratterà, però, di un ruolo in diretta, ma di una voce narrante. Maria De Filippi, che teneva il format in un cassetto da qualche anno, ha pensato di richiamare tra le sue fila la bravissima Simona Ventura. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, sarà lei a raccontare ai telespettatori le storie di Ultima fermata.

Un po’ come ha già fatto con il docureality Il Collegio, Super Simo tornerà a vestire i panni di voce narrante, un ruolo che le si addice alla perfezione.

Perché è stata scelta Simona Ventura?

Come sappiamo da qualche tempo, Ultima fermata porta sullo schermo le vite di coppie sposate che non sanno più se portare avanti l’unione o meno. Molto probabilmente, la Ventura è stata scelta perché lei, più di ogni altra donna, sa cosa significa dare una seconda possibilità ad un matrimonio.

Simona, infatti, è stata sposata con Stefano Bettarini e, anche se oggi hanno un ottimo rapporto, la loro rottura è stata piuttosto turbolenta. Inoltre, la conduttrice è già stata al timone di Selfie – Le Cose Cambiano, nel 2016 e nel 2017, e di Temptation Island Vip, nel 2018.

Ultima fermata sostituirà Temptation Island?

Ultima fermata, se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, andrebbe a sostituire Temptation Island. Considerando, però, che il format debutta mercoledì 23 marzo, il dubbio che il programma delle tentazioni possa comunque andare in onda c’è.

La nuova trasmissione della De Filippi, infatti, aprirà i battenti diversi mesi prima della consueta messa in scena di TI. Per il momento, è bene sottolinearlo, il Gruppo Fascino non ha ancora dato comunicazioni in merito.