Simona Ventura, cosa dicono previsioni riguardanti il suo futuro in televisione

Nel nuovo numero settimanale di NuovoTV si è parlato anche di Simona Ventura, la conduttrice (con Paola Perego) del programma di Rai Citofonare Rai2 alcuni fan la vorrebbero infatti nuovamente protagonista in un programma tutto suo. L’argomento ha preso vita nella rubrica della posta di Cecchi Paone, che ha rivelato quale potrebbe essere per lui il futuro della conduttrice.

Cosa ha detto Cecchi Paone sul futuro di Simona Ventura

Una fan di Simona Ventura si è lamentata con Cecchi Paone della scarsa centralità riservata alla conduttrice: “Ho sempre stimato Simona e mi piacerebbe molto rivederla in televisione con un ruolo da protagonista –continuando poi-Purtroppo mi pare che la Ventura sia stata confinata alla conduzione di Citofonare Rai2, per quale motivo?”.

La risposta del conduttore e giornalista, in questo momento all’Isola dei Famosi insieme al compagno Alessandro, non ha tardato ad arrivare: “Per Simona il momento buono arriverà sicuramente molto presto”. La spiegazione riguardante il suo momento lavorativo non di primo piano come una volta è presto data da Paone: “Nella carriera di tutti i personaggi televisivi, anche dei più grandi, ci sono continuamente alti e bassi, ma bisogna saper aspettare”.

In ogni caso va riportato che il programma condotto dalla Ventura a mezzogiorno sta avendo buoni ascolti, giunto alla sua seconda edizione, che possa fare da trampolino di lancio per una nuova fase della carriera delle Ventura?