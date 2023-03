Simona Ventura: cosa pensa di Alfonso Signorini al GF Vip

Simona Ventura ha svelato la sua opinione sul conto di Alfonso Signorini e sulla sua conduzione del Grande Fratello Vip.

Simona Ventura: cosa pensa di Signorini

Simona Ventura è una storica amica e collega di Alfonso Signorini e lei stessa ha svelato cosa ne penserebbe del conduttore e del suo ruolo di padrone di casa al GF Vip. SuperSimo ha lodato le capacità di Signorini in veste di conduttore del programma ma ha anche sottolineato quanto i personaggi al GF Vip non siano più quelli di una volta:

“Non saprei che dire sul Gf. Trovo Alfonso molto bravo, tra tutti i conduttori è riuscito a tirare fuori delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano. Non ha più gli ospiti di una volta con nomi altisonanti, per questo sta avendo un risultato straordinario. Il Gf è arrivato alla 23esima edizione, e secondo me bisognerebbe dare il via a un cambiamento. Il futuro dei reality, anche se fa schifo a tutti, potrebbe essere registrato sullo stile di Temptation Island, con il montaggio a dare maggiore ritmo”, ha dichiarato la conduttrice che, per finire si è astenuta dal fare commenti sul cast.

Alfonso Signorini replicherà alle parole della conduttrice sul suo conto? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.