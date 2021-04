Simona Ventura, Game of Games non decolla: la decisione della Rai

Il programma di Simona Ventura, Game of Games, non decolla, per questo la Rai ha preso una decisione importante.

Simona Ventura sta conducendo il programma Game of Games, ma sembrerebbe non stia ottenendo il successo sperato. La trasmissione starebbe perdendo punti, così tanto che la Rai ha voluto prendere una decisione importante.

Simona Ventura, Game of Games non decolla

Il rilancio in Rai di Simona Ventura non sta andando come sperava. Il suo game show, format che arriva dagli Stati Uniti, avrebbe deluso le aspettative della rete. Negli Usa il programma ha ottenuto un successo davvero incredibile ed è condotto da Ellen De Generes. Qui in Italia, invece, sembra non essere riuscito a conquistare il pubblico. Per Simona Ventura è sicuramente una grande delusione. Da qualche anno la conduttrice non riesce ad avere grande fortuna in Rai.

Ma cosa ne sarà di questo programma? Con il passare delle settimane la situazione del game show non sarebbe migliorata per niente, anzi tenderebbe a peggiorare. La prima puntata aveva registrato 1.267.000 telespettatori per uno share del 5,10%. Il terzo appuntamento, invece, ha ottenuto 915.000 telespettatori, con uno share del 3,7%.

Per Game of Games sono previste altre tre puntate, ma secondo quanto riportato da Gossip e Tv il programma potrebbe cambiare giorno di messa in onda.

Inoltre, pare sia stato spostato in seconda serata. Simona Ventura non andrà più in onda il mercoledì sera, ma passerà alla seconda serata del martedì sera, dopo Enrico Brignano con il suo Un’ora sola ti vorrei. Un cambio di prospettiva abbastanza deludente, soprattutto tenendo conto che c’erano grandi aspettative per questo game show. Il tentativo di Simona Ventura di tornare in Rai sembrerebbe non essere andato nel migliore dei modi. Negli ultimi anni le trasmissioni che ha condotto non sono andate particolarmente bene a livello di ascolti televisivi.