Simona Ventura: "Ho 800 vestiti e 500 paia di scarpe, li conservo in un magazzino"

Simona Ventura ha ammesso di avere una gigantesca collezione di scarpe e vestiti e ha rivelato dove la conserverebbe.

Simona Ventura: le scarpe e gli abiti

Nel corso della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, Simona Ventura sarebbe arrivata ad accumulare oltre 800 abiti e 500 paia di scarpe. A svelarlo è stata la stessa conduttrice, che ha anche ammesso di non buttare via niente e di avere la sua intera collezione d’alta moda all’interno di un magazzino. “Io ho conservato tutti i miei abiti in un magazzino perché ho imparato che non si butta via niente, la moda è ciclica. Avrò 800 vestiti e 500 paia di scarpe”, ha ammesso.

Molto presto alla sua collezione si aggiungerà anche l’abito bianco sfoggiato per le sue nozze con Giovanni Terzi e di cui finora Simona Ventura ha preferito non svelare la data. Per scaramanzia la coppia ha deciso che annuncerà la data del fatidico sì quando il giorno delle nozze sarà ormai imminente. I due infatti, a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, hanno deciso di rinviare per ben due volte il loro matrimonio. “Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento”, ha svelato SuperSimo.