Simona Ventura, il messaggio di Govanni Terzi alla madre: "Spero di meritarlo"

Dopo aver fatto a Simona Ventura la sua proposta di nozze in diretta tv (a Ballando con le Stelle), Giovanni Terzi ha scritto una commovente lettera alla madre della conduttrice e sua futura suocera.

Giovanni Terzi: la lettera alla futura suocera

Giovanni Terzi e Simona Ventura nel 2024 diventeranno marito e moglie e il celebre conduttore tv in queste ora ha scritto sui social un messaggio indirizzato alla madre della conduttrice e che non ha mancato di commuovere il pubblico della rete. “Ogni mia parola è superflua solo un grazie alla mamma della mia splendida Simona Ventura. Spero di potermi sempre meritare tutto questo amore”. La mamma della conduttrice, dal canto suo ha detto:

“Giovanni è l’uomo che tutte le donne vorrebbero incontrare nella vita. Posso anche morire che li vedo a tavola tutti insieme, sono contenta”. Sui social in tanti si sono commossi per il messaggio di Terzi alla sua futura suocera, e non vedono l’ora di saperne di più sulle sue attese nozze con Simona Ventura che, probabilmente, si terranno durante l’estate 2024. I due hanno dovuto rimandare più volte la data delle nozze a causa della pandemia e di alcuni problemi di salute, ma finalmente tutto sembra essere risolto.