Simona Ventura in lutto per la morte dell’amica Sabrina Boldrocchi: “Grazie per essermi stata vicina”

Simona Ventura piange la scomparsa dell'imprenditrice milanese, signora della moda ed erede di una delle più importanti famiglie della città.

Simona Ventura si è goduta il relax estivo, concedendosi un’estate meravigliosa, e adesso è al lavoro su nuovi progetti: a rovinare un periodo di serenità è la triste perdita di una sua grande amica, Sabrina Boldrocchi, imprenditrice milanese e signora della moda, morta a 51 anni dopo una lunga malattia.

La Ventura affida ai social il suo personale ricordo e condivide con i fan alcuni scatti in compagnia dell’amica.

Simona Ventura in lutto per la morte dell’amica

Nelle storie condivise sul suo profilo Instagram, Simona Ventura ha ricordato l’amica prematuramente scomparsa a causa di una malattia che a lungo l’ha fatta soffrire.

Accanto agli scatti al fianco di Sabrina Boldrocchi, Simona ha lasciato un dolce ricordo indirizzato all’amica, esprimendo il suo dolore per la perdita e ricordando la bella amicizia che le univa.

Simona Ventura in lutto: le parole per Sabrina Boldrocchi

Condividendo nelle sue Instagram stories alcune foto in compagnia di Sabrina Boldrocchi, la Ventura ha scritto: “Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere“.

Quindi ha aggiunto: “Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto.

La tua bambolina, come amavi chiamarmi”.

Simona Ventura in lutto: la foto con Sabrina Boldrocchi e Giovanni Terzi

Per ricordare l’imprenditrice milanese, signora della moda ed erede di una delle più importanti famiglie della città, Simona Ventura ha pubblicato un’altra foto, che la immortala con l’amica e con suo marito, Giovanni Terzi, a cena con altri amici.

“Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia.

È così che ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre”, ha scritto.