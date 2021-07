Simona Ventura in vacanza: la foto in costume da bagno

Simona Ventura si sta godendo un periodo di meritato riposo e sui social ha conquistato tutti con le sue foto in costume da bagno.

Simona Ventura ha postato sui social uno scatto in costume da bagno e ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi.

Simona Ventura in costume

Simona Ventura ha riscosso le lodi dei fan sui social grazie ad uno scatto in costume da bagno: “Ed eccole qui le foto in costume dell’estate 2021.

Con fatica immane… Che ne dite del risultato?! Ps: costume vecchio”, ha scritto la conduttrice, che sta trascorrendo un periodo di meritato riposo con il compagno Giovanni Terzi. I due alcuni giorni fa erano a Forte dei Marmi in compagnia di Paola Perego e a seguire hanno trascorso del tempo insieme in un esclusivo resort. Simona Ventura sembra finalmente aver trovato la serenità accanto al giornalista con cui ha promesso che convolerà presto a nozze.

Simona Ventura: il matrimonio rimandato

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno dovuto rinviare il loro matrimonio a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus. I due infatti – così come molte altre coppie – avrebbero dovuto sposarsi nel 2020. “Non ci fosse stato il Covid, saremmo già sposati…Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine e preoccupazione…Rimandiamo il matrimonio…”, aveva confessato Giovanni Terzi, e ancora: “alle nostre nozze ci deve essere solo gioia, la stessa che noi due viviamo ogni giorno che stiamo insieme…”.

Simona Ventura: l’amore per il giornalista

Simona Ventura è uscita allo scoperto con Giovanni Terzi pochi mesi dopo aver rotto dal suo storico ex, Gerò Carraro. I due sono stati insieme per ben 8 anni (dal 2010 al 2018) e hanno annunciato pubblicamente di essersi detti addio in maniera pacifica. A seguire però Gerò Carraro ha accusato la conduttrice di non avergli permesso più di vedere Caterina, la figlia adottiva di Simona Ventura (da lui cresciuta come fosse figlia sua).

La conduttrice non ha mai replicato a tali accuse. “Non sono una ragazzina, non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi. Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice“, aveva detto la conduttrice in seguito alla loro rottura, e ancora: “Io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto“. Oggi entrambi sembrano aver finalmente trovato un nuovo equilibrio.