Simona Ventura: la verità sulla riconciliazione con Mara Venier e Barbara D'Urso

Dopo anni di distanza e botta e risposta infuocati, Simona Ventura si sarebbe riappacificata con le colleghe Mara Venier e Barbara D’Urso. Lei stessa ha svelato i retroscena in merito alla questione.

Simona Ventura: i rapporti con Mara Venier e Barbara D’Urso

Qualche settimana fa, Simona Ventura ha stupito tutti riabbracciando la sua storica amica e collega Mara Venier a Domenica In e, a seguire, abbracciando anche Barbara D’Urso durante un evento. Da tempo era noto che i rapporti tra lei e le due colleghe non fossero dei migliori, e a tal proposito lei stessa ha confessato:

“La riconciliazione con Mara Venier? Sì ho riabbracciato Mara l’altra settimana, ma non solo, anche barbara, Barbara d’Urso. Proprio nello stesso giorno. Mara mi ha invitata a Domenica In e sono andata con grande entusiasmo. Non si può più perdere tempo con queste cose. Poi dopo sono andata alla presentazione di Shukran, che è il film tratto dal libro di Giovanni sul medico in Siria. E il figlio di Barbara d’Urso e la sua social sono i produttori della pellicola. Sono andata e ho incontrato Barbara, appena ci siamo viste ci siamo abbracciate. Quindi nello stesso giorno ho rivisto entrambe”, ha dichiarato la conduttrice tv, e a ancora: “Cosa c’è dietro? Ragazzi, ma con quello che succede intorno a noi, ma chi se ne frega di queste cavolate. Ma si può perdere tempo per queste storie qui? Tra donne intelligenti si fa pace, si chiarisce e si va avanti. E sarebbe ora che le donne iniziassero ad unirsi.” Sui social in tanti si chiedono se anche le sue due colleghe romperanno il silenzio in merito alla vicenda e se ci saranno ulteriori sviluppi.