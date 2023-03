Simona Ventura, nel corso dell’ultima puntata di Citofonare Rai2, non ha salutato Heather Parisi. A quanto pare, i rapporti tra le due non sono mai migliorati.

Simona Ventura rifiuta in diretta tv di salutare Heather Parisi

A distanza di qualche anno dalla lite ad Amici, Simona Ventura e Heather Parisi non hanno ancora fatto pace. La prova l’ha data proprio Super Simo, nel corso dell’ultima diretta del suo programma Citofonare Rai2. La conduttrice ha rifiutato di salutare in diretta la showgirl americana.

Il video di Simona che nega il saluto ad Heather è virale

Nel corso della rubrica Vale tutto di Valeria Graci, la comica ha mandato un saluto ad Heather Parisi. Proprio in questo momento, si sente Simona che esclama:

“Io non la saluto… Perché? Perché no”.

La Ventura non ha aggiunto altro e la Graci ha evitato di indagare oltre.

Perché Simona Ventura e Heather Parisi hanno litigato?

La lite tra Simona e Heather è avvenuta cinque anni fa ad Amici, quando entrambe facevano parte della giuria del talent. Le due hanno battibeccato più e più volte, non solo in diretta ma anche sui social. In una delle tante discussioni, la Ventura esclamò: “Tu ora fai la parte della ‘mammina cara’. Peccato però che durante la settimana è come se entrasse qualcuno in te, un mostro, che spara contro tutti. Qual è la vera Heather?“.