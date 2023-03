Simona Ventura: "Sarò sempre riconoscente a Maria De Filippi, ecco perché"

Simona Ventura ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Maria De Filippi e ha svelato perché sarà per sempre riconoscente alla famosa collega.

Simona Ventura: il rapporto con Maria De Filippi

Simona Ventura ha voluto esprimere la sua vicinanza a Maria De Filippi che, alcune settimane fa, ha perso suo marito Maurizio Costanzo. SuperSimo ha svelato anche perché sarà per sempre riconoscente alla conduttrice e ha dichiarato: “Maria mi ha fatto lavorare in un momento molto difficile della mia carriera, le sono molto vicina. Anche quando io ero in Rai e lei a Mediaset abbiamo sempre avuto un’amicizia sincera. Trovo che quella di Maurizio sia una mancanza grave, ma lei ha una forza incredibile. Credo che lei sia il simbolo di una generazione, anche nella frase che ha detto del tornare a lavorare.”

Dopo la scomparsa del marito Maria De Filippi ha atteso solo alcuni giorni prima di tornare a lavoro e ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che le hanno espresso vicinanza. La conduttrice è apparsa visibilmente provata durante i funerali e la camera ardente allestita per Maurizio Costanzo, ma non ha ancora rilasciato interviste in merito al suo lutto o a come è cambiata la sua vita a causa della scomparsa del giornalista.