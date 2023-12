Simona Ventura sposerà Giovanni Terzi: la reazione dell'ex marito, Stefano Bettarini

Il prossimo 6 luglio, Simona Ventura e Giovanni Terzi diventeranno marito e moglie. La notizia è stata accolta dai fan di Ballando con le Stelle che hanno assistito in diretta tv alla proposta di nozze e, a seguire, è stata commentata da Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini: le nozze di Simona Ventura

Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati marito e moglie e hanno avuto insieme due figli. Ora che la conduttrice sta per sposare il giornalista Giovanni Terzi, che le hanno una romantica proposta in diretta tv, Bettarini ha commentato la questione scrivendo via social: “W l’amore”. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla sua ex e non vedono l’ora di saperne di più sulle sue nozze con Giovanni Terzi, che si svolgeranno il 6 luglio.

Simona Ventura e Bettarini hanno mantenuto rapporti pacifici dopo la loro separazione e oggi l’ex calciatore sembra essere felice e sereno accanto alla sua ex, Nicoletta Larini. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vita privata della sua ex moglie che, da oltre 3 anni, sembra aver finalmente trovato la felicità in amore al fianco di Giovanni Terzi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?