Simona Ventura su Totti e Ilary: “La separazione? Un lutto”

Simona Ventura ha commentato la notizia – presto smentita dai due diretti interessati – riguardante la presunta rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

“La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più.

Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni”, ha scritto la conduttrice, e ancora:

“Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!”

La smentita

Dopo che la notizia ha fatto il giro del web (con tanto di dettagli riguardanti i nuovi presunti partner che i due avrebbero iniziato a frequentare) l’ex calciatore e la showgirl hanno smentito la notizia sui social. Totti, in particolare, ha assicurato che quelle in circolazione sarebbero soltanto fake news e ha chiesto rispetto per i suoi figli.