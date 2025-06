Simona Ventura torna in tv su San Marino Tv con progetti innovativi dal 16 giugno 2023

Simona Ventura torna in tv su San Marino Tv con progetti innovativi dal 16 gi...

Simona Ventura si prepara a ritornare in tv con progetti innovativi su San Marino Tv dal prossimo 16 giugno.

Simona Ventura è pronta a tornare in scena, questa volta su San Marino Tv. Dopo la sua esperienza ad Agon Channel nel 2013, la conduttrice darà il via a una nuova avventura. Dal 16 giugno il canale sarà visibile sul 550 del digitale terrestre. La missione? Entrare nel sistema di rilevazione Auditel entro il 2027.

Un obiettivo ambizioso, con uno share da sfiorare che potrebbe segnare un enorme successo.

La Terrazza della Dolce Vita

Quest’estate, dal 30 luglio al 10 agosto, Simona Ventura condurrà insieme a Giovanni Terzi lo show “La Terrazza della Dolce Vita” al Grand Hotel di Rimini. Per la prima volta, questo programma di successo sarà trasmesso anche in televisione. Ma non è tutto: qui è avvenuta la riconciliazione tra Super Simo e Alessandro Cecchi Paone, dopo quindici anni di tensioni. La conduttrice sarà al centro di un evento che promette emozioni e sorprese.

Produzioni originali su San Marino Tv

Oltre al suo programma, San Marino Tv ha in serbo altre due produzioni originali. “Titano – Il Segreto della Libertà”, un progetto in cinque puntate ideato da Roberto Giacobbo, sarà una delle novità. Giacobbo sarà anche autore e conduttore di questo intrigante programma. A partire da febbraio 2026, si parlerà di “Capolavori Nascosti – Le Collezioni d’Arte delle Famiglie Italiane”. Dieci episodi che esploreranno il mondo delle collezioni d’arte private, con un claim che invita a riflettere: “Dimmi che opera d’arte hai e ti dirò chi sei”. E non dimentichiamo il telegiornale che arriverà a Natale, un ulteriore passo verso una programmazione completa.

San Marino Song Contest

Il San Marino Song Contest è un altro evento confermato. Questo concorso avrà lo scopo di scegliere il cantante che rappresenterà San Marino all’Eurovision. Durante la presentazione, è emersa una critica riguardo al trattamento dei piccoli Stati da parte dell’EBU. “Serve maggiore rispetto. Vogliamo esserci, ma con regole più eque” è stata la dichiarazione che ha acceso il dibattito.

Controversie e gossip

Nel mondo del gossip, Mario Adinolfi ha recentemente lamentato episodi di body shaming durante la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. La sua esperienza ha sollevato interrogativi su come i concorrenti vengano trattati. Raz Degan, ospite in un programma, ha commentato la situazione con toni sarcastici. Ma non è finita qui: Melania Rizzoli ha affrontato il tema di Garlasco in un episodio di “Donne Sull’Orlo Di Una Crisi Di Nervi”, mentre Monica Setta ha visto il suo programma “Storie di Donne al Bivio” diventare un cult, suscitando anche imitazioni.

Il ritorno di Temptation Island

Il 3 luglio segnerà il ritorno di “Temptation Island”. I fan non vedono l’ora di scoprire il cast e le nuove dinamiche tra i concorrenti. Tra le storie più chiacchierate ci sono quelle di Antonio, Valerio e Alessio, che si trovano in situazioni complicate con le loro fidanzate. Ma il gossip non si ferma qui: Dino Giarrusso ha rivelato di aver avuto molte relazioni durante la sua vita da single, e ora la moglie Sara ha condiviso la sua reazione a queste dichiarazioni.

Stefano De Martino e la sua scelta di allontanarsi dal gossip

Negli ultimi anni, Stefano De Martino ha deciso di prendere le distanze dal mondo della cronaca rosa, con risultati sorprendenti. Il suo profilo social ha subito una trasformazione, mostrando un’immagine più sobria e raffinata. La sua decisione ha suscitato curiosità, e molti si chiedono quali saranno i prossimi passi del conduttore.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la nuova stagione televisiva, i telespettatori sono in fermento. Con Simona Ventura e i suoi progetti in arrivo, il panorama della tv promette di essere estremamente interessante.