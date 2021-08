La conduttrice Simona Ventura ha espresso la sua preferenza tra Mara Venier e Barbara d’Urso e ha raccontato la sua amicizia con Paola Perego.

La showgirl Simona Ventura ha rilasciato un’intervista durante la quale si è espressa in merito alle preferenze nutrite nei confronti di conduttrici e programmi afferenti sia al mondo della Rai che a quello di Mediaset.

Simona Ventura: “Tra Barbara d’Urso e Mara Venier? Preferisco la pizza”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Simona Ventura ha risposto a una domanda attraverso la quale le è stato chiesto di esprimere una preferenza tra Barbara d’Urso e Mara Venier.

A questo proposito, quindi, la conduttrice ha dichiarato quanto segue: “Barbara d’Urso o Mara Venier? Tra loro due allora scelgo la pizza”.

Che tra le tre professioniste del mondo dello spettacolo i rapporti non fossero idilliaci era già noto da tempo ma la risposta di Simona Ventura non ha fatto altro che confermare in modo drastico e lapidario la distanza che esiste tra loro.

Simona Ventura: il sabato sera, Milly Carlucci o Maria De Filippi?

In occasione della medesima intervista, Simona Ventura è stata invitata a esprimere anche un’altra preferenza relativa ad altri due volti noti della televisione italiana nonché rivali, in quanto legate a emittenti diverse. Si tratta, nello specifico, della presentatrice Rai di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, e della regina di Mediaset, Maria De Filippi.

Nel rispondere a questa domanda, in virtù dell’amicizia che lega Simona Ventura a entrambe le donne, la showgirl ha rivelato: “Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi è una bella lotta… diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa”.

Simona Ventura: l’amicizia con la collega Paola Perego

Nella stagione televisiva 2021/2022, Simona Ventura sarà co-conduttrice, insieme alla collega Paola Perego, del programma Citofonare Rai2. Il format verrà trasmesso dalle ore 11 alle ore 13 della domenica e rappresenta un’opportunità entusiasmante per la showgirl che lavorerà a fianco dell’amica Paola Perego.

Parlando dell’amicizia con la Perego, infatti, Simona Ventura ha scelto di raccontarne l’origine, spiegando: “Gli amici nel mondo dello spettacolo? Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego: con lei avrò un programma su Rai2.

Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”.