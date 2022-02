Simone Ceccherini è morto a soli 21 anni in un incidente stradale statale Regina all'altezza di Brienno. Nella giornata di oggi si terranno i funerali

Simone Ceccherini morto a 21 anni in un incidente

Sabato 5 febbraio, intorno alle 16.30, Simone Ceccherini è morto a 21 anni in un incidente avvenuto sulla statale Regina all’altezza di Brienno. Secondo le prime analisi sembrerebbe che un uomo di 63 anni alla guida di un’auto avrebbe accusato un malore improvviso, che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, che è andato a schiantarsi contro la moto guidata da Simone. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio sui social

La notizia della tragica morte di Simone Ceccherini ha sconvolto moltissime persone che lo conoscevano e i concittadini di Como. Il ragazzo era appassionato di motocross e amava girare con la moto insieme agli amici. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio sui social. Tante persone hanno voluto esprimere il loro affetto per il giovane.

I funerali di Simone Ceccherini

I funerali di Simone Ceccherini si celebreranno nella giornata di oggi, 8 febbraio 2022, nella chiesa di Monte Olimpino, quartiere di Como dove il ragazzo di 21 anni viveva con la sua famiglia.

Gli amici lo saluteranno in sella alla moto, per ricordare la grande passione del giovane per il motocross.