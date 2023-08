Simone Coccia e Stefania Pezzopane annunciano il ritorno di fiamma: la foto piace ai fan e quanti non gradiscono vengono bloccati.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno deciso di riprovarci. Via social, i due hanno annunciato il ritorno di fiamma. “Un nuovo inizio“, che la coppia ha voluto subito condividere con i fan.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane annunciano il ritorno di fiamma

Qualche mese fa, Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno annunciato la rottura, arrivata dopo ben 9 anni insieme. Entrambi hanno partecipato a diverse trasmissioni televisive per parlare della fine della loro relazione. Si sono lasciati andare a lacrime e a dediche di stima, ma in molti non hanno creduto al teatrino. Adesso, i due hanno ufficializzato il ritorno di fiamma.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane sono tornati insieme

“Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio“, ha scritto Simone a didascalia di una foto che lo ritrae con Stefania in montagna. Coccia e la Pezzopane hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Questa volta sarà per sempre? Alcuni fan continuano a credere che i due abbiano architettato la rottura a tavolino.

Simone e Stefania hanno finto la rottura?

In molti credono che Simone e Stefania abbiano finto la rottura. La dimostrazione? Alcuni fan particolarmente attenti hanno notato che Coccia, per quanto riguarda la foto che annuncia il ritorno di fiamma, ha bloccato tutti i commenti negativi. Lo scatto ha riscosso solo ed esclusivamente pensieri positivi, non vi sembra strano?