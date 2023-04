A distanza di qualche giorno dall’annuncio della rottura, Simone Coccia ha voluto fornire la sua versione dei fatti sulla fine della storia d’amore con Stefania Pezzopane.

Simone Coccia: la rottura con Stefania Pezzopane

Dopo nove anni di relazione, Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati. L’ex deputata del PD è stata ospite di Domenica In e, in lacrime, ha raccontato la fine della storia d’amore. Adesso è il turno dell’ex concorrente del Grande Fratello che, intervistato da Fanpage, ha ammesso il motivo per cui non c’è stato l’happy end.

Le parole di Simone Coccia

Simone ha dichiarato:

“È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta. Entrambi eravamo spesso fuori per motivi di lavoro. Non si può andare avanti se non ci si riesce a vedere”.

Coccia ha sottolineato che il poco tempo che hanno dedicato l’uno all’altra ha consumato il sentimento che li univa.

Simone: Stefania è ancora innamorata di lui

Quando si è reso conto che non era più innamorato di Stefania? Coccia ha ammesso: