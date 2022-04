Simone Massarut morto a 33 anni per un aneurisma: addio al musicista di Velletri

Simone Massarut non ce l'ha fatta, il giovane musicista di Velletri è morto a soli 33 anni a causa di un aneurisma cerebrale

Il mondo della musica si stringe attorno alla famiglia di Simone Massarut, il giovane bassista originario di Velletri, nel Lazio, scomparso prematuramente all’età di 33 anni a causa di un grave aneurisma cerebrale.

Il musicista aveva sempre abitato a Velletri, fino a questi ultimi anni in cui si era trasferito insieme alla compagna ad Aprilia. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale ‘Il Mamilio‘, il bassista era stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa, dopo essersi sentito improvvisamente male. La diagnosi è stata crudele: aneurisma cerebrale.

I messaggi sui social degli amici

Il musicista, molto conosciuto nella zona dei Castelli Romani, ha ricevuto tantissimi messaggi di saluto dagli amici, che si stringono attorno alla sua famiglia.

Niccolò, produttore musicale scrive su Facebook: “Ti voglio ricordare stretto alla musica. Non c’è un tempo giusto o ingiusto; so che è stato intenso. Ciao Simone.” Molto emozionanti anche le parole di Yuri, che abitualmente suonava insieme a lui: “Anche per un guerriero la forza per vincere non basta, a volte il destino può essere breve e crudele. Buon viaggio amico mio, mi mancherai..e salutami il comparone.”