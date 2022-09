Simone Toni, il ragazzo colpito da un fulmine durante una gita sul Gran Sasso rivela: “Voglio tornarci”

Simone Toni è stato ufficialmente dimesso dall'ospedale, il giovane che era stato colpito da un fulmine durante un'escursione sul Gran Sasso è salvo.

Simone Toni, l’escursionista 28enne originario di Tivoli, è stato finalmente dimesso dall’ospedale in cui era ricoverato, dopo che il 27 agosto 2022 era stato colpito da un fulmine durante un’escursione sul Gran Sasso.

Il giovane ha raccontato la terribile esperienza vissuta in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”.

Una vicenda terribile, che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine, quella che ha come protagonista Simone Toni, il giovane 28enne, che il 27 agosto scorso era stato colpito da un fulmine durante un’escursione sul Gran Sasso.

L’escursionista ha rischiato la vita ed è finito in coma, ma adesso è finalmente stato dimesso dall’ospedale dell’Aquila in cui è stato ricoverato dopo l’incidente.

Ecco cosa ha raccontato Simone sull’esperienza vissuta in ospedale, in un’intervista telefonica rilasciata a “Il Messaggero”:

“Ero in coma, praticamente non respiravo più, mi sono svegliato, vedevo una luce offuscata, tutto appannato e sentivo il dottore che diceva sta morendo, bisogna sbrigarsi. Ho sentito che mi hanno messo due tubi nei polmoni per i drenaggi, poi ho ripreso a respirare, da quel momento non ricordo più nulla. I medici avevano detto ai miei genitori che non avrei superato la notte“.