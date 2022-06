Sindaca di Castelverde vieta i cortei funebri: “Mancano i vigili”

I cortei funebri a Castelverde sono stati vietati dalla prima cittadina a causa della mancanza di vigili: ce ne sono solo due.

Graziella Locci è la sindaca di Castelverde (Cremona) un comune di 6.000 abitanti. La prima cittadina ha vietato i cortei funebri in città in quanto mancano i vigili urbani. Come informa Today, la dottoressa Locci ha di conseguenza firmato un’ordinanza che vieta i cortei funebri a piedi per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Per raggiungere il cimitero bisogna infatti attraversare via Bergamo, una strada molto trafficata. Il problema è che i vigili a disposizione sono solamente in due.

Castelverde, cortei funebri vietati: solo 2 agenti diponibili

Graziella Locci ha spiegato alla stampa locale: “Per consentire che l’attraversamento avvenga in sicurezza, per scongiurare possibili pericoli alla circolazione stradale di veicoli e pedoni, dobbiamo garantire la presenza di personale che non sempre abbiamo a disposizione”.

Fatto sta che i vigili urbani di Castelverde siano attualmente pochissimi: soltanto due. Come spiegato dalla sindaca, questa carenza di personale non assicura puntualmente la presenza di agenti nel corso dei cortei funebri, in quanto potrebbero essere eventualmente occupati a svolgere altre funzioni di natura istituzionale.

L’ordinanza sindacale

Sul sito del comune di Castelverde è stata pubblicata un’ordinanza che regola gli orari dei funerali e gli spostamenti. Allo stesso tempo, il documento fornisce indicazioni sui comportamenti scorretti da evitare.

Gli eventuali trasgressori rischiano di essere puniti tramite sanzioni.