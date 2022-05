Sindaca di Russi offre brioche all’anziano che l’aveva insultata: diventano amici

La sindaca Valentina Palli si è presentata a casa dell'anziano che l'aveva insultata per mesi offrendogli una brioche.

La sindaca di Russi Valentina Palli si è resa protagonista di un gesto nobile ed esemplare. La prima cittadina del comune ravennate è andata a casa di un signore anziano che per mesi l’ha insultata, offrendogli una brioche. Il signor Renato, questo il nome dell’uomo, ha 90 anni e si sentiva molto solo e arrabbiato.

I due sono infine divenuti amici. La storia è stata resa nota su Facebook dalla stessa Palli, eletta sindaca con una lista civica legata al centrosinistra.

Da allora, tuttavia, Renato aveva iniziato a telefonarle continuamente offendendola. Telefonate indirizzate non solo alla sindaca Valentina Palli, ma anche alla sua segretaria, ai collaboratori e alla Provincia. La causa di tutto è il traffico che passa vicino casa sua e che lo disturba non poco.

Il signor Renato lamentava di non riuscire a riposare a causa dei veicoli che transitano.

Sindaca offre brioche ad anziano che la insulta: Renato non riusciva a riposare

Valentina Palli scrive riguardo al signor Renato: “Determinato, caparbio, testone finanche. Perennemente arrabbiato. Il suo problema era il traffico pesante davanti a casa sua, a suo avviso cresciuto esponenzialmente, tanto che non lo lasciava più riposare. E allora si attaccava al telefono proferendo insulti a tutti.

Gli insulti di Renato sono stati, per mesi, una sorta di ricorrenza quotidiana per i malcapitati che rispondevano alle telefonate”.

La reazione di Valentina Palli

Alla fine, Valentina Palli ha deciso di agire in maniera opportuna. La sindaca di Russi ha raccontato: “In un giorno di sole, senza avvisarlo, mi sono presentata a casa sua. Sono stata lì un’oretta, un tempo di chiacchiere, di storia della sua vita e della sua famiglia.

Di vicinanza umana. Abbiamo parlato anche un po’ della strada ma in effetti nel nostro tempo insieme quello fu un tema del tutto residuale. Da quel giorno, le sue telefonate sono cambiate. Il rumore della strada deve essere cessato perché non lo ha mai più citato”. Renato si è poi ammalato di Covid, ma fortunatamente è guarito. L’epilogo della storia è il seguente: “Adesso, ogni tanto, mi fisso (da sola e senza avvisarlo) un appuntamento in agenda – ha concluso la sindaca Palli – Gli porto una brioche (che non mangia) e lo passo a salutare”.