Sindaca Firenze Funaro: "Questo è il Teatro del Maggio che vogliamo"

Firenze, 18 mar. (askanews) – “Io sono contentissima dei numeri ma soprattutto sono contenta delle opere che vengono portate al Maggio. Sono stata anch’io a vedere la Norma ed è stata un’opera straordinaria che ha emozionato tutti noi. E’ l’aria che si sente quando si entra al Maggio”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine della presentazione della donazione della mecenate Maria Manetti Shrem al Maggio Fiorentino, pari a 800 mila dollari.

“Ogni volta che vengo qui per le opere, per i concerti, vedo una grandissima partecipazione dei nostri cittadini, una voglia di far parte di questa comunità e soprattutto vedo una qualità che è sempre più alta, con spettacoli che lasciano emozioni, lasciano qualcosa. Questo è il Teatro del Maggio che vogliamo. I numeri sono la conseguenza di tutto questo, per cui – ha concluso Funaro- non ci sarebbero numeri così, non ci sarebbero incassi così alti se non ci fosse la qualità”.