Sindaci Emilia Romagna: "Serve subito nomina del commissario alluvione"

Roma, 15 giu. (askanews) – “L’operatività può essere resa solo dal commissario alla ricostruzione, la settimana scorsa non c’erano state risposte su questo, oggi speriamo di averne perché la mole di opere da realizzare, di indennizzi da dare e la necessità di derogare a molte norme rende assolutamente necessaria la nomina subito non fra 6 mesi o 1 anno”. Così Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell’Upi (Unione province italiane) entrando a Palazzo Chigi per la riunione del tavolo per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna.

“Ci sono 1, 200 miliardi di risorse spese o che stiamo per spendere per interventi di urgenza che in questo momento non hanno coperture, noi speriamo nelle prossime settimane di dare indennizzi alle famiglie, alle imprese”, ha aggiunto.