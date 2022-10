Sindaco Del Bono, '1000 Miglia è una ricchezza per Brescia'

Brescia, 10 ott. (Adnkronos) – Nel Palazzo della Loggia di Brescia è stata presentata la 1000 Miglia 2023 che vedrà impegnate 405 auto a partire 13 fino al 17 giugno. Un’occasione speciale per Brescia visto che nel 2023 le città di Bergamo e Brescia saranno capitali della cultura italiana.

“Era un’occasione che non potevamo farci sfuggire -spiega Emilio Del Bono, sindaco di Brescia- 1000 Miglia porta il nome della nostra città in giro per il mondo e la coincidenza con l’anno della capitale della cultura è diventata naturale. L’organizzazione ha capito che volevamo valorizzare questo appuntamento e così è stato. 1000 miglia è eccellenza e anche un grande fenomeno popolare. Siamo soddisfatti di questo appuntamento e di come è stato organizzato”.

Brescia ospiterà la partenza e la grande festa finale: “la 1000 Miglia porta in città migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.

I bresciani sanno che quelle giornate sono una ricchezza concreta per la città. Un indotto per l’economia, ma anche per l’immagine di Brescia e noi sappiamo che comunicare è fondamentale.