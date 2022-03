Sindaco di Pollica: "Il turismo per noi è importante tradurlo in esperienza"

Roma, 25 mar. – (Adnkronos) – “Pollica trova nel turismo grande importanza, è fondamentale per la sopravvivenza di questi luoghi. È importante tradurre il turismo come esperienza: per noi è particolarmente rilevante pensare alle esperienze che facciamo vivere alle persone. L’Italia non è solo patrimonio culturale materiale, quello che riusciamo maggiormente a rendere fruibile per i visitatori, ma è fatta anche di tanto patrimonio culturale immateriale: le persone, le popolazioni, sono elemento essenziale della fruizione turistica del nostro Paese”.

Lo afferma il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, in occasione della Pollica Digital Week, manifestazione dedicata all’educazione e all’innovazione digitale al servizio della rigenerazione culturale, sociale ed economica del territorio, in corso fino al 31 marzo nel Castello dei Principi Capano di Pollica (Salerno).

L’evento è organizzato da Future Food Instute in collaborazione con il Comune di Pollica, partner dell’iniziativa sono Fondazione Italia Digitale, Pa Social, Europe Direct Salerno, IgersItalia, Adnkronos e Rinnovabili.it.

La Pollica Digital Week, che si inserisce all’interno del contesto della All Digital Week, il più grande evento full digital d’Europa, ha l’obiettivo di promuovere la transizione digitale, strumento imprescindibile per ri-abitare e ri-abilitare le aree marginali e i borghi e per accompagnare lo sviluppo sostenibile dei territori.

Durante la Pollica Digital Week sono previsti seminari e tavoli di lavoro in presenza e online dedicati agli amministratori locali, momenti di co-creazione del linguaggio narrativo visivo del territorio dedicato ai giovani e all’intera comunità e diversi workshop mirati allo sviluppo delle competenze digitali per gli operatori di diversi settori.

La comunità, inoltre, sarà protagonista al Castello dei Principi Capano in 'Hack The Village', il primo hackathon di comunità pensato per trovare soluzioni ai problemi del territorio, proposte che saranno presentate davanti ad una platea di Sindaci e esperti di imprenditoria. Domani, sabato 26 marzo avrà luogo, inoltre, la prima edizione della Pollica Photo Marathon: challenge rivolta a fotografi professionisti e amatoriali che ha l’obiettivo di raccontare per immagini il Cilento e Pollica con occhi nuovi, attraverso scorci inaspettati, punti di vista e racconti.

Gli Stati Generali del Turismo, organizzati in collaborazione con Youanditaly e Forum Turismo Sostenibile, proseguono oggi pomeriggio (17:30) con il Keynote speech “Progetti per lo sviluppo del territorio: buone prassi”. Domani, sabato 26 marzo, alle 9:15, è in programma un tavolo di lavoro su “Enogastronomia e Dieta Mediterranea”, mentre domenica 27 marzo, dalle 9:15, focus su “I borghi e Politiche di Coesione sociale”.