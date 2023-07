Sindaco di Vilnius: aprire porte Nato a Ucraina prima possibile

Vilnius, 11 lug. (askanews) – Il sindaco di Vilnius, Valdas Benkunskas, auspica l’ingresso dell’Ucraina nella Nato “il prima possibile”. Lo ha detto nella cerimonia di benvenuto per la stampa internazionale giunta a Vilnius per il Summit Nato che si apre domani nella capitale lituana.

“Vilnius sostiene l’Ucraina più che può. Lo diciamo molto chiaramente, sosteniamo l’Ucraina, apriamole le porte della Nato il prima possibile, perché l’Ucraina sta combattendo non solo per se stessa ma per tutto il mondo civilizzato”. Il sindaco ha dunque concluso con il tradizionale saluto “Slava Ukraine”.