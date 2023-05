Sindaco Lepore: orgoglioso che la mobilitazione parta da Bologna

Roma, 6 mag. (askanews) – “Sono molto orgoglioso che la mobilitazione nazionale” di Cgil, Cisl e Uil sul lavoro “parta da Bologna”. Lo ha detto il sindaco Matteo Leopore, ricordando l’impegno del Partito democratico a “parlare a tutti i sindacati e di mobilitare tutto il mondo del lavoro e di allargare questa mobilitazione al mondo delle imprese”.

“Credo che da questa manifestazione usciranno parole chiare rispetto ai ‘non provvedimenti’ del governo – ha detto Lepore -. Un decreto” quello sul lavoro approvato dal consiglio dei ministri il 1 maggio “che punta a precarizzare il mondo del lavoro e a non risolvere le questioni aperte nel nostro paese”. Tra l’altro, ha detto il sindaco “abbiamo un’agenda sociale che chiede un sostegno ai servizi pubblici locali, al welfare e alla sanità e non ci sono per nulla risposte in questa direzione”.

“Credo che il ruolo del Pd sia quello di mobilitare l’alternativa a questo governo della destra, da Nord a Sud – ha aggiunto -. Quindi è importante coinvolgere la società, mobilitare il mondo del lavoro ed esserci nelle piazze così come in tutti gli altri luoghi in cui ci sono conflitti che in questo momento il governo non sta rispondendo”.

“Credo che in questo momento sia molto importante che Cgil, Cisl e Uil rimangano unite – ha concluso il primo cittadino -. Dal punto di vista politico il ruolo del Pd credo che sia quello di parlare a tutti i sindacati e di mobilitare tutto il mondo del lavoro e di allargare questa mobilitazione al mondo delle imprese. Ci sono tanti imprenditori che in questo momento sono scontenti del governo perché non dà risposte”.