Sindaco Magorno: "Candidatura Diamante a Capitale 2024 è di tutta la Calabria"

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Stiamo provando a raggiungere un obiettivo importante: diventare Capitale della Cultura 2024 significa mettere in campo tutte le energie e le forze della nostra regione. La candidatura di Diamante è la candidatura della Regione Calabria, una candidatura di rilancio per la nostra Regione.

La cultura è la via da seguire per valorizzare il nostro territorio, per rimettere in campo le nostre capacità e ritrovare le nostre radici. La Calabria ha tante radici culturali da mettere in campo. Diamante è un’eccellenza. Oggi siamo qui a Roma per dimostrare che la Calabria può essere protagonista positiva per il rilancio della regione ma anche dell’intero Paese. Ringrazio il presidente dell’Inps per averci regalato questa sala straordinariamente bella, bella come la mia terra, la Calabria”.

Lo ha detto il sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, a margine della presentazione del dossier per la candidatura del borgo calabrese a Capitale italiana della Cultura 2024 svoltasi a Palazzo Wedekind a Roma.