Sindaco Matera, 'front live box Inps conferma rapporto tra territorio e Istituto'

Matera, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “È uno sportello che conferma la posizione strategica e l’innovazione del percorso di presenza sul territorio dell’Inps con cui stiamo lavorando”. Lo ha detto Domenico Bennardi, sindaco di Matera, a margine dell’inaugurazione del front live box nella sede Inps della città.

Per il primo cittadino l’Istituto di previdenza “è un punto di riferimento per le politiche sociali e quindi la sinergia tra Enti locali, tra Comune e Inps è fondamentale” per “assistenza sociale e sussidi”.

“Sono lusingato che lo sportello venga istituito qui a Matera che è una città che nei mesi turistici arriva a raddoppiare le presenze. Quindi è importante questo punto di riferimento sul territorio lucano”, ha concluso Bennardi.