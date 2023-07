Sindaco Parma: cresce la consapevolezza dei cittadini sull'acqua

Parma, 14 lug. (askanews) – Cresce la sensibilità dei cittadini sui temi dell’acqua. Bisogna approfittarne di questo perché, “in un momento in cui le linee politiche esistono per lavorare seriamente sulla sostenibilità, occorre portare questa consapevolezza al livello della cittadinanza perché sappiamo che sono le comunità con i loro comportamenti che nella loro quotidianità cambiano veramente le cose”. Lo ha detto il sindaco di Parma, Michele Guerra, alle “Giornate dell’acqua” organizzate dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e da Globe associazione nazionale per il clima.

“La vedo crescere questa sensibilità – ha detto Guerra -. Io dico sempre: c’è un grande ritorno degli elementi: Parma dibatte della qualità dell’aria, sul problema dell’acqua, dei molti incedi che purtroppo hanno colpito il territorio. Naturalmente quando vedi nella tua quotidianità arrivare questi temi cominci a dibatterne e cominci a pretendere che la politica ne parli. Mi è capito in incontri con i cittadini per la prima volta di veder sollevare temi di sostenibilità molto seri e di chiedere alle amministrazioni di esprimersi a riguardo”.

“Credo che ci sia una grande occasione – ha aggiunto il sindaco – avendo qui anche l’Autorità di distretto che promuove occasioni convegnistiche come queste e che promuove mostre che hanno visitato tante scuole e visto tanta partecipazione. Perché in un momento in cui le linee politiche esistono per lavorare seriamente sulla sostenibilità occorre approfittarne per portare questa consapevolezza al livello della cittadinanza perché sappiamo che sono le comunità con i loro comportamenti che nella loro quotidianità cambiano veramente le cose”.