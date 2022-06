Sindrome di Medea: cos’è, sintomi, cause e come superarla

La sindrome di Medea prende il suo nome dalla famosa tragedia greca di Euripide e fa riferimento ad un particolare comportamento di alcuni genitori

La sindrome di Medea o complesso di Medea viene utilizzata per la pima volta dallo psicologo Jacobs per indicare un particolare comportamento di alcune madri che vogliono la distruzione del rapporto tra padre e figli dopo le separazioni conflittuali.

Sindrome di Medea: l’origine storica

Questa sindrome prende il nome dalla famosa tragedia greca di Euripide che racconta la storia di Medea, la figlia della maga Circe. Medea, innamorata di Giasone a tal punto da aiutarlo nella conquista del vello d’oro, tradendo la sua famiglia, rimane poi delusa in amore. Giasone, infatti, dopo alcuni anni si innamora a sua volta di un’altra donna molto più giovane di Medea e decide di scappare con lei.

La figlia di Circe, quindi, per vendicarsi, uccide i propri figli, in quanto discendenti di Giasone, per eliminare ogni legame con lui.

La sindrome di Medea e l’Alienazione Parentale

Il complesso di Medea, quindi, prende ispirazione da questa tragedia per descrivere il comportamento di alcune madri che, scottate da una brutta separazione, provano ad eliminare il rapporto tra il padre e i figli. Più in generale, si parla di Alienazione Parentale, e può riguardare entrambi i genitori che iniziano a parlare male dell’ex partner provando a manipolare le menti dei bambini.