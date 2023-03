Sindrome down: Fontana, 'istituzioni promuovano piena partecipazione'

Sindrome down: Fontana, 'istituzioni promuovano piena partecipazione'

Sindrome down: Fontana, 'istituzioni promuovano piena partecipazione'

Roma, 21 mar (Adnkronos) - "È importante che le istituzioni promuovano sempre la piena partecipazione delle persone con Sindrome di Down alla vita di comunità, valorizzando le loro potenzialità e sostenendo le loro famiglie nelle piccole, grandi sfide di tutti i giorni"...

Roma, 21 mar (Adnkronos) – "È importante che le istituzioni promuovano sempre la piena partecipazione delle persone con Sindrome di Down alla vita di comunità, valorizzando le loro potenzialità e sostenendo le loro famiglie nelle piccole, grandi sfide di tutti i giorni". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione della Giornata mondiale della sindrome down.