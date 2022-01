Sindrome Long Covid: durata e disturbi più comuni

Nei pazienti sintomatici, gli effetti del Post Covid si continuano a manifestare anche a mesi di distanza. Vediamo nel dettaglio la durata.

Nei pazienti guariti da Covid, che sono stati sintomatici, gli effetti del Long Covid si fanno sentire anche diversi mesi dopo. Infatti, nel 60% dei casi, i sintomi vengono avvertiti addirittura due mesi dopo.

Long Covid, il nuovo studio

È ciò che viene alla luce da uno studio condotto dalla Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna, diretta da Stefano Nava. La ricerca è stata da poco resa pubblica su Respiration e ha abbracciato circa 100 pazienti curati dall’ambulatorio pneumologico specialistico Post Covid, dopo un ricovero ospedaliero avvenuto durante la prima ondata Covid.

Long Covid, quali sono i sintomi più comuni?

La novità dell’analisi è stata quello di rivalutare i pazienti a 2 e a 6 mesi dalla dimissione, poichè, invece, gli studi fatti finora sul Long Covid riguardano una singola valutazione.

A 2 mesi i pazienti sono stati sottoposti a visite, prove di funzionalità respiratoria, test del cammino dei 6 minuti, ecografia polmonare e radiografia del torace. A 6 mesi, invece, è stata inclusa anche una Tc torace ad alta risoluzione, con l’obiettivo di indagare l’evoluzione radiologica della polmonite da Covid-19.

Grazie alle prove di funzionalità respiratoria si è potuto notare un miglioramento significativo della funzionalità polmonare da 2 a 6 mesi, con l’86% dei pazienti che mostra una spirometria nella norma a 6 mesi dalla dimissione.

I medici del San’Orsola, infatti, hanno spiegato che la polmonite da Covid-19, essendo una polmonite interstiziale, colpisce soprattutto la membrana alveolo-capillare del polmone, il cui recupero completo può richiedere anche più di 6 mesi.

Non a caso proprio il test del cammino dei 6 minuti evidenzia che i pazienti che hanno avuto una polmonite interstiziale più acuta, a 2 mesi dalla dimissione riescono a percorrere distanze inferiori.

Ovviamente lo studio mostra anche che i dati tendono a migliorare nel tempo, per cui è sempre presente una progressiva ripresa della tolleranza allo sforzo.

Long Covid, per quanto tempo si manifestano i sintomi?

Per quanto riguarda le Tc torace, esse mostrano che le situazioni più critiche a 6 mesi sono quelle che appartegono ai pazienti che sono stati più gravi durante il ricovero: solo il 26% delle Tc a 6 mesi sono completamente pulite.

Tuttavia, per sua natura, la polmonite interstiziale richiede molto tempo per risolversi radiologicamente. In poche parole, per nessuno dei 100 pazienti il Covid è stata una semplice polmonite, anzi, ha lasciato profondi segni non solo fisici, bensì anche mentali, considerando che molti dei pazienti guariti da Covid fanno fatica a tornare alla vita di prima. Motivo per il quale, è sempre bene trascorrere il post Covid con chi può dare un sostegno per facilitare la ripresa.