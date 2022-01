Sinead O’Connor, i funerali del figlio Shane: “Gli ho messo le sigarette nella bara”

Sinead O'Connor ha svelato il gesto da lei fatto ai funerali di suo figlio Shane, scomparso a 17 anni.

Sinead O’Connor ha confessato quale sarebbe stato il suo ultimo omaggio al figlio Shane Lunny, scomparso a 17 anni e morto suicida dopo essere fuggito da un ospedale psichiatrico.

Sinead O’Connor: i funerali del figlio

Sinead O’Connor sta vivendo uno dei dolori più insopportabili per una madre: la morte del figlio.

Il suo figlio più giovane, Shane, si è tolto la vita a 17 anni dopo essere scappato da una clinica specialistica in cui era stato ricoverato a causa dei suoi problemi psicologici. Il giovane aveva già manifestato in passato tendenze suicide e per questo per lui si era reso necessario il ricovero. Sinead O’Connor ha descritto ai fan dei social il suo dolore e ha confessato che la cerimonia funebre per il figlio si sarebbe svolta secondo il rito indù, come da sua volontà, e ha anche aggiunto di aver inserito delle sigarette nella sua bara.

“Abbiamo appena detto addio al nostro bellissimo angelo Shane, con una cerimonia Indù molto bella. Shane l’avrebbe adorata. Ripeteva sempre il mantra “Om. Shanti”. Ho messo qualche pacchetto di sigarette nella bara per lui, in caso non ce ne fossero in paradiso. Avrebbe amato tutto ciò. Om. Shanti”, ha scritto la cantante sui social. Al funerale sarebbero stati presenti solo i parenti più stretti di Shane.

Sinead O’Connor: il ricovero

Da alcuni giorni anche la cantante si trova ricoverata in una clinica specializzata perché, dopo la morte del figlio, aveva manifestato via social l’intenzione di seguirlo nell’aldilà. In uno dei messaggi deliranti da lei scritti sui social Sinead O’Connor aveva dichiarato: “Ogni cosa che tocco, la rovino. Ero rimasta solo per lui, e ora non c’è più”, e ancora: “Mi spiace, ma sono sconvolta. Mio figlio era l’amore della mia vita.

Sono rovinata senza i lui. Mi spiace se ho turbato qualcuno”.

Sinead O’Connor: i problemi psicologici

Già in passato la cantante aveva scritto messaggi deliranti sui social e aveva anche svelato di soffrire di disturbo bipolare.