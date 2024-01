Sinead O'Connor è morta per cause naturali

Roma, 9 gen. (askanews) – Sinead O’Connor è morta per cause naturali. La cantante irlandese era stata trovata senza vita lo scorso luglio nella sua casa a Sud di Londra a 56 anni. La polizia il giorno dopo aveva dichiarato che la morte non era considerata “sospetta”. Ma solo ora viene ufficializzata la causa del decesso. In un breve comunicato del tribunale di Southwark, nel Sud di Londra, si legge: “Si conferma che la signora O’Connor è morta per cause naturali. Il medico legale ha quindi cessato di occuparsi del suo caso”.

Conosciuta soprattutto per il singolo “Nothing Compares 2 U” pubblicato nel 1990, che la portò alla fama mondiale, nella sua carriera ha pubblicato 10 album tra il 1987 e il 2014. Non solo musica, ha più volte dichiarato di avere problemi di salute mentale e nel 2022 ha vissuto la tragedia della morte per suicidio del figlio. La sua scomparsa improvvisa la scorsa estate ha sconvolto milioni di fan in tutto il mondo.