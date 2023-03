Sinergia srl, i consulenti? Compagni di viaggio per le imprese

Reggio Emilia, 8 mar. (askanews) – Le imprese che vogliono aumentare la produzione, ristrutturare i laboratori, oppure investire all’estero non hanno bisogno di consigli o vaghe proposte ma di veri e propri “compagni di viaggio”, figure esperte e preparate in tutti i settori.

“Oggi gli imprenditori italiani sono molto avveduti e competenti – ricorda Francesco Raimondi, direttore tecnico di Sinergia srl -. Noi dobbiamo metterci al loro fianco dimostrando pari a competenza, senza far perdere tempo loro e aiutandoli in un percorso dinamico di crescita sostenibile, perché la sostenibilità da qui al 2030 sarà l’elemento trainante”. Una risposta arriva da Sinergia srl, nata nel 2019 dall’aggregazione di cinque società. Un hub di circa cento consulenti tra Bergamo, Mantova, Reggio Emilia e Padova.

“Sinergia – spiega il presidente e amministratore delegato, Stefano Lamera – è un network composto da aziende che si occupano di finanza ordinaria, attraverso il servizio di temporary management, ovvero del cfo part time. Si occupa inoltre di finanza agevolata con uno spettro d’azione a 360 gradi: praticamente tutte le forme di finanza agevolata sono contemplate nei nostri i servizi. All’interno del network c’è una società che si occupa di mediazione creditizia con prodotti e servizi che vanno dal leasing ai finanziamenti bancari e al factoring. Attraverso delle collegate si offrono servizi di internazionalizzazione, comunicazione e public affairs”.

Negli anni Sinergia srl ha anche implementando la sua piattaforma con business unit specializzate sulla proprietà intellettuale, sulla sostenibilità e sulla formazione. Fino all’ultima acquisizione di Nuova Cerform, l’ente di formazione professionale voluto dalle amministrazioni e dalle associazioni datoriali del distretto della ceramica. Come spiega Alfredo Maccari, direttore commerciale di Sinergia srl: “Nell’ambito del progetto della formazione alcune competenze ci erano note e le avevamo in casa nel nostro know-how altre erano assenti. Per questo nasce il progetto di acquisire una società che sia specializzata nell’ambito della formazione e oltre che alla specializzazione anche all’accreditamento. Questo va a completare il quadro di chi all’interno del gruppo si occupa dell’internazionalizzazione e di pubblic affairs, tutte le esigenze delle imprese che possono trovare in Sinergia un unico specialistico interlocutore”.

In tre anni sono state evase quasi 7mila pratiche di finanza agevolata, a favore di imprese di ogni settore, dalle piccole alle medie alle grandi industrie. “Abbiamo oltre cento dipendenti – aggiunge Raimondi -. Facendo un esame del nostro operato possiamo dire che negli ultimi anni abbiamo portato quasi 900 milioni di benefici alle aziende. In pratica fatturiamo circa 12 milioni e mezzo”.

L’obiettivo è continuare a crescere in doppia cifra nei prossimi anni e passare già nel 2024 a 14 milioni di fatturato.