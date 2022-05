Sinetti presenta il suo nuovo EP, “Say just hello”

"Volevo tornare alle origini della musica che mi ha fatto innamorare del clubbing: la Tech House": nasce così il nuovo EP di Sinetti.

Musica coinvolgente e sound che ti prende e resta impresso. Melodie che ti rimbombano nell’orecchio quelle che animano il nuovo EP di Sinetti.

Sinetti presenta il nuovo album, “Say just hello”

Due tracce firmate dal dj e produttore di Varese, pubblicate dall’etichetta indipendente elettronica svizzera Lemon Juice Records. I brani “Just” e “Hello”, da cui il titolo dell’EP – “Say just hello” – trae ispirazione, rappresentano la chiusura del cerchio iniziato da Sinetti con il precedente EP “Hit The Groove”, uscito poche settimane fa e anch’esso composto da due tracce, la title track ed il brano “Hipno”.

Sinetti, all’anagrafe Simone Nicoletti, comincia la sua esperienza musicale come dj 12 anni fa, appena maggiorenne, per poi intraprendere la carriera di produttore nel 2014, mettendosi alla prova e sperimentando suoni diversi, fino a pubblicare su Spotify il suo primo singolo “Space Shuttle”, a cui seguiranno i due ultimi EP.

“Ho iniziato questo nuovo progetto circa un anno fa, con l’obiettivo di tornare alle origini della musica che mi ha fatto innamorare del clubbing: la Tech House”, ha dichiarato l’artista.

“Say Just Hello” è ispirato ad artisti come Cloone, Andrea Oliva, George Privatti, Wade e Michael Bibi, dai quali Sinetti ha preso spunto per creare uno stile originale e dare un’impronta ben definita al suo sound. È così che sta consolidando la sua presenza nella scena elettronica italiana.

Oltre a conquistare uno spazio come resident dj presso DDL Varese, Sinetti ha suonato nelle migliori discoteche milanesi come Amnesia, Hollywood, Fabrique, Club 44 e Play Club. Il dj e produttore è quindi riuscito a consolidare il legame col territorio di origine, suonando al Babi Club e al Ralph di Varese, ma anche a spaziare in quello estero, con i dj set a La Fabrique (CH), al Vanilla Club (CH) e al Bunker (CH), partecipando anche al Dreamland Music Festival e a due edizioni di Holi Summer Festival.