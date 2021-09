Singapore, robot delivery per la spesa e gli acquisti pesanti

Roma, 27 set. (askanews) – Robot sempre di più “tuttofare”. A Singapore fanno i fattorini per consegnare la spesa e gli acquisti fatti al centro commerciale. Un servizio in prova, per un anno, offerto ai circa 700 residenti di un condominio di Punggol, non lontano da un grande mall.

Dopo aver fatto pesanti acquisti alimentari o di altro tipo basta portare i pacchi in punto di raccolta e programmare la consegna a casa.

Un robot chiamato “Camello” li consegnerà all’ora stabilita, e l’utente può aprire lo sportello per ritirare solo scansionando un QR code.

“Camello è un robot per la consegna – spiega Syed Munir Alsagoff, ingegnere di OTSAW, la ditta che lo ha progettato – è un robot autonomo quindi va a consegnare i pacchi, la merce che sembra troppo pesante da portare a casa”.”Il robot è dotato di sensori per evitare gli ostacoli e pianificare il percorso.

Un esempio è il 3D LIDAR qui e un altro sono i sensori a ultrasuoni, due davanti e due dietro. Questi sensori sono gli stessi che si vedono per le auto, sul davanti e sul retro che si usano per il parcheggio, quando si sente il suono di allarme”.

All’interno ci sono anche dei raggi speciali che in 5 secondi disinfettano la merce che viene quindi consegnata pronta per entrare a casa.