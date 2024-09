Sinistra: domani Fratoianni e Bonelli a Milano per festa nazionale Si

Sinistra: domani Fratoianni e Bonelli a Milano per festa nazionale Si

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Alla Festa nazionale di Sinistra Italiana in corso a Milano, Cavalcavia Bussa (fermata Garibaldi) in contemporanea con Barletta e Torino. Il programma di domani sabato 21 settembre prevede un primo appuntamento alle ore 18.30, con i segretari e le responsabili dei partiti...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Alla Festa nazionale di Sinistra Italiana in corso a Milano, Cavalcavia Bussa (fermata Garibaldi) in contemporanea con Barletta e Torino. Il programma di domani sabato 21 settembre prevede un primo appuntamento alle ore 18.30, con i segretari e le responsabili dei partiti del campo progressista, dove si discuterà di politica milanese e del futuro della città. Si legge in una nota di Sinistra Italiana.

Al dibattito, moderato da Chiara Baldi, giornalista del Corriere della Sera, intervengono Primo Minelli, presidente dell’Anpi di Milano, Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano, Mariolina De Luca, coordinatrice di Europa Verde Milano, Alessandro Capelli, segretario Pd Metropolitano, Daniele Pesco, coordinatore M5S Milano, Matteo Prencipe, segretario provinciale di Rifondazione comunista, Giuseppe Roccisano, segretario di Sinistra Italiana Milano.

Alle ore 20.30 Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli discuteranno con Cathy La Torre del successo di Alleanza Verdi e Sinistra alle ultime elezioni europee, in un evento dal titolo 'Avs, la vera sorpresa delle europee'. Per finire, alle 21.30, musica con il DjSet Derghian.