Sinistra: Fratoianni, 'sui social Si grido dolore e resistenza Paese reale'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "All’inizio del mese di agosto, sui social di Sinistra Italiana, abbiamo fatto una domanda che si fa spesso all'inizio delle vacanze: 'che fai a Ferragosto?'. Lo abbiamo fatto per restituire una narrazione differente da quella dei social che ci vogliono sempre felici, in vacanza e spensierati. Il risultato è stato sorprendente. Sono arrivate centinaia e centinaia di risposte e di commenti. Tante storie di rinunce, di riscatto, di impegno politico, di lavoro precario e di volontariato. Un grido di dolore ma anche di resistenza, una cartolina dal Paese reale". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni.

"Ci ha scritto – prosegue il leader di SI – chi non può permettersi le vacanze per un reddito troppo basso e chi passa le ferie in ospedale perché malato, chi assiste un parente e chi trova piccole gioie nelle città chiuse per ferie. Ci ha scritto chi per le feste lavora per scelta e per far quadrare i conti e chi ha preferito fuggire all’estero per trovare condizioni di lavoro più dignitose. Ci ha scritto chi ha dovuto rinunciare al riposo perché ha speso i risparmi per farsi visitare o per curarsi. Ci hanno scritto tanti anziani soli e senza servizi dedicati nelle città svuotate".

"Alcune delle storie sono state pubblicate sui social di Sinistra Italiana durante il mese di agosto, vi invito a leggerle. Scorrendo questi scorci di vita – conclude Fratoianni – ci è sempre più chiaro che un’alternativa più giusta e più verde è sempre urgente. Ogni giorno di più. Buona lettura".