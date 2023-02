Sinistra: morta Elettra Deiana, il cordoglio di Luana Zanella

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “La notizia della morte di Elettra Deiana mi addolora profondamente. Ho condiviso con Elettra un lungo tratto del mio percorso politico, in Parlamento dal 2001 al 2008, e successivamente, in tantissime occasioni di confronto, pubblico e personale. Ci hanno unite femm...

(Adnkronos) – “La notizia della morte di Elettra Deiana mi addolora profondamente. Ho condiviso con Elettra un lungo tratto del mio percorso politico, in Parlamento dal 2001 al 2008, e successivamente, in tantissime occasioni di confronto, pubblico e personale. Ci hanno unite femminismo e passione politica. Rigorosa e molto competente, ha contribuito in modo decisivo alla crescita di consapevolezza negli spazi e luoghi in cui ha operato. Esprimo le condoglianze più sentite, mie personali e del gruppo di Avs, alla famiglia e alle compagne e compagni, amiche e amici a lei più vicini”.

Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.