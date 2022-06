Sinistra: ok assemblea nazionale Si ad avviare percorso alleanza con Europa Verde

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Siamo consapevoli che spesso le nostre divisioni e la nostra debolezza sono percepite come parte del problema, perché impediscono che le nostre ragioni emergano con sufficiente forza. Ecco perché scegliamo oggi in trasparenza di avviare un percorso con Europa Verde che porti a una lista elettorale comune della sinistra e degli ecologisti".

È quanto si legge nel documento conclusivo dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, riunitasi nei giorni scorsi, ed approvato con 99 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astenuti

“Siamo due partiti diversi – prosegue il documento di SI – con storie e culture differenti, ma che oggi condividono battaglie fondamentali per il futuro dell’Italia e dell’Europa, nonché la volontà di portarle al Governo del Paese. L’Italia ha bisogno di uno spazio politico in cui possano riconoscersi le donne e gli uomini che vogliono trasformare nel profondo il nostro Paese.

Noi insieme vogliamo costruirlo. “

Per queste ragioni l’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana approva la proposta di una alleanza politica ed elettorale per le prossime elezioni politiche tra Europa Verde – Verdi e Sinistra Italiana, aperta anche a tutte le realtà civiche, sociali e associative che vorranno dare un contributo. Dà mandato alla segreteria nazionale di affrontare tutti gli aspetti politici e di rappresentazione che sono necessari per la sua attuazione. Approva la proposta di convocare per il 2 di luglio un’iniziativa comune di presentazione dell’intesa politica tra Europa Verde e Sinistra italiana aperta a realtà civiche e personalità.

“Viviamo in una società caratterizzata da profonde ingiustizie sociali e ambientali – È quanto si legge oggi sulle pagine Facebook dei due partiti. – La siccità, la desertificazione, lo smog, l’accesso all’acqua sono emergenze a cui dobbiamo dare risposte urgenti cambiando politiche energetiche, agricole, dei trasporti pubblici. E questo mentre milioni di persone vivono una condizione di impoverimento: gli stipendi sono troppo bassi, l’inflazione ne mangia una parte sempre più grande, i servizi pubblici non sono all’altezza perché costantemente tagliati.

Abbiamo bisogno di nuove energie, pulite, rinnovabili, solidali".

Per questo Sinistra Italiana ed Europa Verde – Verdi, insieme ad alcune reti civiche, hanno deciso di cominciare un percorso per unire le energie e farle contare. E il primo appuntamento sarà sabato prossimo 2 luglio a Roma, dalle 10 allo Spazio Nazionale Eventi in via Palermo 12