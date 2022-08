Una donna anziana è stata trovata sola in casa, denutrita, a Sinnai, in provincia di Cagliari. Un uomo di 50 anni è stato denunciato.

A Sinnai, in provincia di Cagliari, una donna anziana è stata trovata sola in casa, denutrita. La situazione era stata segnalata ai servizi sociali. Un uomo di 50 anni è stato denunciato.

Sinnai, anziana denutrita sola in casa: 50enne denunciato

Una donna di 87 anni è stata trovata da sola su un letto matrimoniale, in stato avanzato di atrofia muscolare, probabilmente dovuto alla forte denutrizione.

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dai carabinierie il figlio di 50 anni, residente a Sinnai, è stato abbandonato per abbandono di incapace. L’uomo, disoccupato e con precedenti denunce a suo carico, avrebbe dovuto prendersi cura dell’anziana, in quanto suo unico parente, ma in realtà l’aveva abbandonata all’interno della propria abitazione, senza occuparsi di lei.

La situazione è stata anche segnalata ai servizi sociali del Comune di Sinnai, in modo che l’anziana possa essere affidata ad una RSA, che possa provvedere adeguatamente a lei.

Il 22 luglio i militari erano intervenuti su richiesta dell’assessore ai servizi sociali e politiche del lavoro del Comune. I carabinieri, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono entrati nell’abitazione e hanno trovato la donna nella camera da letto, completamente sola e denutrita.